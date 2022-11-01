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Новости

01 ноября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": ГИБДД будет штрафовать за шины не по сезону

"Московский патруль": ГИБДД будет штрафовать за шины не по сезону

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ГИБДД планирует штрафовать водителей, которые ездят на шинах не по сезону. С 1 марта 2023 года такое нарушение приравняют к неисправности автомобиля.

Автоюрист Роман Кокарев пояснил, что разговоры об этой мере шли с 2015 года, а последний раз к этой теме возвращались в 2020 году. Теперь же с июня по август автомобилисты должны передвигаться только на летней резине, а с декабря по февраль – на зимней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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