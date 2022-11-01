Астрономы сообщили об обнаружении крупнейшего за восемь лет астероида

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Команда астрономов обнаружили крупный и потенциально опасный астероид за последние восемь лет. Итоги исследования разместили в The Astronomical Journal.

Уточняется, что исследователи зафиксировали три астероида через Dark Energy Camera (DECam), которая находится на четырехметровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Астрономы проделали сложную работу, так как объекты расположились на труднонаблюдаемой орбите между Землей и Венерой. Кроме того, яркий солнечный свет мешал проводить исследование.

Первый объект шириной порядка 1,5 километра получил название 2022 AP7. Как отметили ученые, существует потенциальная возможность столкновения его орбиты с астероидом Земли. При этом остальные объекты – 2021 LJ4 и 2021 PH27 – не представляют опасности для планеты.

Ранее главный научный специалист кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Виктор Гроховский рассказал, что уральские ученые собирают данные об упавшем в Сибири крупном метеорите. Объект приземлился утром 17 октября в тайге, его падение запечатлели десятки камер видеонаблюдения.



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