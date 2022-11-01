На ВДНХ закончился сезон проката летнего транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты ВДНХ завершили сезон проката летнего транспорта, за прошедший сезон его арендовали для передвижения по выставке более 400 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном сайте выставочного комплекса.

Уточняется, что наибольшей популярностью у посетителей пользовались электросамокаты, в связи с чем выставка была пополнена 750 данными средствами передвижения. Самокаты можно было арендовать по всей территории ВДНХ.

За весь сезон посетители выставки покатались на электросамокатах более 315 тысяч раз. Гости комплекса также не пренебрегали велопрогулками – велосипед занял второе место в списке популярности посетителей ВДНХ. С весны на подобном средстве передвижения прокатились порядка 90 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешел на зимний режим работы с 1 ноября. Теперь посетить учреждение можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00. Вход будет открыт с 09:00 до 16:00. Решение было принято из-за сокращения светового дня.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!