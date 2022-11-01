Сезон летних веранд завершился в Москве с приходом холодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил о завершении сезона работы летних веранд в столице с приходом холодов.

"Период работы почти 3,5 тысячи летних веранд завершается в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно", – рассказал он.

Немерюк отметил, что столичные заведения стремятся сделать все для комфорта своих гостей, поэтому уделяют большое внимание обустройству посадочных мест на свежем воздухе в теплый период. В Европе хорошо развита культура летних веранд, Москва тоже не отстает, подчеркнул он.

Летние веранды стали в этом году популярным местом для отдыха жителей и гостей города.

Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Он уточнил, что цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

В столице также завершились работы по консервации фонтанов.

Как отмечал Бирюков, в течение зимы специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Так, будет проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки.

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