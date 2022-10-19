Фонтаны в Москве подготовили к зиме

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Специалисты завершили работы по консервации фонтанов в столице в преддверии зимы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", – рассказал он.

Бирюков пояснил, что фонтаны, у которых сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, защищают в зимний период специальные конструкции.

По его словам, в течение зимы специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Так, будет проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и другие работы.

Бирюков уточнил, что зимой следить за фонтанами будут около 350 специалистов. Они будут регулярно осматривать конструктивные и декоративные элементы, проверять различное оборудование и системы вентиляции, очищать фонтаны и территорию возле них от снега и наледи.

Кроме того, зимой особое внимание уделят обеспечению бесперебойной работы дренажных насосов, с помощью которых из фонтанов откачивают талые воды.

Ранее сообщалось, что в Москве создали необходимые резервы по мощности и топливу в рамках подготовки к зиме. Бирюков пояснил, что это позволит в полном объеме обеспечить потребность развития инфраструктуры, учитывая строительство новых зданий.

Резерв по тепловой мощности составил 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53% и электросетям – 19%.



Москву начали готовить к осенне-зимнему сезону

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!