Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

07:58

Резервы по мощности и топливу создали в Москве в рамках подготовки к зиме

городЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве создали необходимые резервы по мощности и топливу в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города Петр Бирюков пояснил, что это позволит в полном объеме обеспечить потребность развития инфраструктуры, учитывая строительство новых зданий. Резерв по тепловой мощности составил 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53% и электросетям – 19%.

"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу – 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", – отметил Бирюков.

По его словам, 1,5 тысячи аварийных бригад оснастили специализированной техникой и аварийными источникам. Они призваны оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации в отопительный сезон.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду в мае, сразу после отключения отопления.

В течение почти четырех месяцев проводились гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений.

"Это наш город": все жилые дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать