Резервы по мощности и топливу создали в Москве в рамках подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве создали необходимые резервы по мощности и топливу в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра города Петр Бирюков пояснил, что это позволит в полном объеме обеспечить потребность развития инфраструктуры, учитывая строительство новых зданий. Резерв по тепловой мощности составил 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53% и электросетям – 19%.
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу – 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", – отметил Бирюков.
По его словам, 1,5 тысячи аварийных бригад оснастили специализированной техникой и аварийными источникам. Они призваны оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации в отопительный сезон.
Ранее Бирюков рассказал, что в Москве все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду в мае, сразу после отключения отопления.
В течение почти четырех месяцев проводились гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений.
"Это наш город": все жилые дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: