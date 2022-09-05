Резервы по мощности и топливу создали в Москве в рамках подготовки к зиме

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В Москве создали необходимые резервы по мощности и топливу в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города Петр Бирюков пояснил, что это позволит в полном объеме обеспечить потребность развития инфраструктуры, учитывая строительство новых зданий. Резерв по тепловой мощности составил 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53% и электросетям – 19%.

"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу – 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", – отметил Бирюков.

По его словам, 1,5 тысячи аварийных бригад оснастили специализированной техникой и аварийными источникам. Они призваны оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации в отопительный сезон.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду в мае, сразу после отключения отопления.

В течение почти четырех месяцев проводились гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений.

