В Москве завершили испытания теплосетей к осенне-зимнему периоду

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В Москве завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, к осенне-зимнему периоду готовы более 8 700 километров магистральных и 8,4 километра разводящих сетей. Бирюков добавил, что они обеспечивают теплоснабжение более 74 000 зданий, включая 34 000 жилых домов.
"В настоящее время все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты", – сказал Бирюков.
Он добавил, что во время летних работ специалисты отремонтировали теплостанции и провели перекладку трубопроводов с применением современных технологий.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что испытания проводят на максимальную температуру теплоносителя. По его словам, таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.
"Это наш город": столичные учреждения образования подготовили к отопительному сезону
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