Системы отопления в жилых домах в Москве заменят до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В жилых домах в Москве до 1 сентября заменят системы центрального отопления в рамках капитального ремонта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", – сообщил Бирюков.

По его словам, системы заменят в 1 400 столичных домах. В работе сотрудники используют материалы отечественного производства, что станет гарантией надежности и долговечности систем, подчеркнул Бирюков.

Ранее Бирюков сообщил, что к новому отопительному сезону в Москве подготовлено свыше 58 тысяч городских объектов. Он добавил, что всего к сезону будет подготовлено более 74 тысяч объектов.

По словам заммэра, температурные и гидравлические испытания тепловых сетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Такие работы проводятся с середины мая по сентябрь для выявления ненадежных участков и позволяют предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Завершение всех работ планируется к 1 сентября.

