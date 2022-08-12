Системы отопления в жилых домах в Москве заменят до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В жилых домах в Москве до 1 сентября заменят системы центрального отопления в рамках капитального ремонта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", – сообщил Бирюков.
По его словам, системы заменят в 1 400 столичных домах. В работе сотрудники используют материалы отечественного производства, что станет гарантией надежности и долговечности систем, подчеркнул Бирюков.
Ранее Бирюков сообщил, что к новому отопительному сезону в Москве подготовлено свыше 58 тысяч городских объектов. Он добавил, что всего к сезону будет подготовлено более 74 тысяч объектов.
По словам заммэра, температурные и гидравлические испытания тепловых сетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Такие работы проводятся с середины мая по сентябрь для выявления ненадежных участков и позволяют предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Завершение всех работ планируется к 1 сентября.
"Это наш город": подготовка к отопительному сезону завершится 1 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: