Более половины газовых приборов проверили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50% процентов газовых приборов проверили в Москве. Процедуру проводят ежегодно с целью обезопасить жильцов. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Подать заявку на проверку газового оборудования в столице жители могут тремя способами: на сайте Мосгаза, обратившись в чат-бот и с помощью "Алисы" – голосового помощника для смартфонов. При использовании последнего горожанам необходимо произнести фразу "Алиса, узнай у Мосгаза услугу технического обслуживания", после чего искусственный интеллект самостоятельно отправит запрос на проверку.

Ранее стало известно о том, что в Центральном транспортном узле обновили парк пригородных поездов. Модернизацию уже завершили на 65%.