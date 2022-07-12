Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2010 года парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле обновили на 65%, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина город продолжает работу по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта. Обновление подвижного состава он назвал одним из важных направлений работы.

"Благодаря программе развития пригородных железнодорожных перевозок и реализации проекта МЦД нам удалось с 2010 года обновить уже более 65% подвижного состава на железнодорожных направлениях Центрального транспортного узла. И показатель этот будет только расти в первую очередь, конечно, за счет обновления подвижного состава на будущих МЦД-3 и МЦД-4", – пояснил Ликсутов.

На МЦД-1 и МЦД-2 подвижной состав обновлен на 100%. Это один из самых молодых парков в Европе. Пассажиров перевозят современные составы "Иволга", созданные специально для диаметров, а также электропоезда ЭП2Д и двухэтажные аэроэкспрессы.

Ранее Ликсутов рассказал, что пассажиры Московских центральных диаметров используют их для поездок внутри города. По его словам, этому способствовала интеграция диаметров между собой и стоимость проезда.