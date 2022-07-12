Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 2010 года парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле обновили на 65%, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина город продолжает работу по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта. Обновление подвижного состава он назвал одним из важных направлений работы.
"Благодаря программе развития пригородных железнодорожных перевозок и реализации проекта МЦД нам удалось с 2010 года обновить уже более 65% подвижного состава на железнодорожных направлениях Центрального транспортного узла. И показатель этот будет только расти в первую очередь, конечно, за счет обновления подвижного состава на будущих МЦД-3 и МЦД-4", – пояснил Ликсутов.
На МЦД-1 и МЦД-2 подвижной состав обновлен на 100%. Это один из самых молодых парков в Европе. Пассажиров перевозят современные составы "Иволга", созданные специально для диаметров, а также электропоезда ЭП2Д и двухэтажные аэроэкспрессы.
Ранее Ликсутов рассказал, что пассажиры Московских центральных диаметров используют их для поездок внутри города. По его словам, этому способствовала интеграция диаметров между собой и стоимость проезда.
"Это наш город": новые "Иволги 3.0" запустят на МЦД-3 и МЦД-4
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: