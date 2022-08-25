В Москве начались испытания тепловых сетей перед началом отопительного сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве стартовали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что испытания проводят на максимальную температуру теплоносителя. По его словам, таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.
Испытания проводят на более чем 8 000 километров сетей. Теплоноситель подают в магистрали с температурой до 130 градусов, благодаря чему выявляются потенциально ненадежные участки. Такой метод позволяет провести ремонт еще до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений", – сказал Бирюков.
Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения планируют завершить к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в жилых домах в Москве до 1 сентября заменят системы центрального отопления в рамках капитального ремонта. Бирюков рассказал, что системы заменят в 1 400 столичных домах. В работе сотрудники используют материалы отечественного производства, что станет гарантией надежности и долговечности систем.
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