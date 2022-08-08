Более 10,5 тыс единиц уборочной техники подготовят к осенне-зимнему сезону в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В ходе уборки в осенне-зимний сезон в Москве планируют задействовать более 10,5 тысячи единиц техники и около 40 тысяч мотоблоков. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Перед началом сезона планируют проверить технику, которая используется только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки, сообщили в ведомстве.
В комплексе городского хозяйства Москвы добавили, что поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику оснастят навесным плужно-щеточным оборудованием и распределителями противогололедных материалов.
Ранее стало известно, что к новому отопительному сезону в Москве подготовили свыше 58 тысяч городских объектов. Бирюков добавил, что всего к сезону будет подготовлено более 74 тысяч городских объектов.
По словам заммэра, температурные и гидравлические испытания тепловых сетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Такие работы проводятся с середины мая по сентябрь для выявления ненадежных участков и позволяют предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Завершить все работы планируют к 1 сентября.
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