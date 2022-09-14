В Москве завершили подготовку к зиме автомобильных баз коммунальной техники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автомобильные базы коммунальной техники полностью готовы к зимнему сезону, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме 139 автомобильных баз коммунальной техники: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и при необходимости обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он добавил, что необходимый запас противогололедных материалов уже завезен на базы, а также подготовлены контейнеры для хранения таких материалов.

Уточняется, что контейнеры будут установлены перед наступлением холодов у остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, а также на пешеходных маршрутах.

Ранее сообщалось, что в Москве создали необходимые резервы по мощности и топливу в рамках подготовки к зиме. Бирюков пояснил, что это позволит в полном объеме обеспечить потребность развития инфраструктуры, учитывая строительство новых зданий. Резерв по тепловой мощности составил 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53% и электросетям – 19%.

