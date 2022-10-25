Московские цветники подготовили к зиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Провели необходимые мероприятия, чтобы многолетники, украшающие московские цветники, и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов. Привели в порядок сами клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей", – отметил он.

Разноцветной древесной щепой украсили цветники:

на улице Земляной Вал;

на Николоямской набережной;

на Варшавском шоссе;

на Рублевском шоссе;

на площади Гагарина;

в Парке Победы.

Ранее Бирюков сообщил , что в преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Он уточнил, что цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

В столице также завершились работы по консервации фонтанов. Как отмечал Бирюков, в течение зимы специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Так, будет проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки.



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