Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим работы, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"<...> ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

По словам Бирюков, в уборке города планируется задействовать 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

Отмечается, что большую часть коммунального автопарка составляет всесезонная техника. Как подчеркнул Бирюков, на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Также была расконсервирована техника, которая используется только в зимний период. Речь идет о линейных снегопогрузчиках, автогрейдерах, роторных снегоочистителях и мобильных снегоплавильных установках. Кроме того, как и в прошлом году, на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО будут круглосуточно дежурить тягачи.

Ранее сообщалось, что в Москве завершились работы по консервации фонтанов. Как отмечал Бирюков, в течение зимы специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Так, будет проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки.



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