08:54Город
Горячая линия по вопросам включения отопления в Москве завершила работу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице закрылась горячая линия по вопросам включения отопления. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Хотелось бы особо отметить, что число заявок от горожан в этом году было незначительно, что еще раз подтверждает высокую готовность комплекса городского хозяйства к осенне-зимнему периоду", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В свою очередь, руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий уточнил, что благодаря горячей линии удавалось перераспределять потоки звонков и освобождать основную линию ЕДЦ для остальных звонков. По его словам, в этом году около 50% звонков, которые поступали по горячей линии, обработал голосовой помощник.
В этом сезоне из-за резкого похолодания отопление в столичном регионе начали включать раньше, чем обычно. Так, тепло было подано во все дома и объекты социальной инфраструктуры столицы уже 27 сентября.
19 сентября в Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. По ней горожане могли узнавать нужную информацию и оставлять заявки о сбоях.
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