Москвичам рассказали о подготовке транспорта к работе в зимнее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Специалисты ведут работу по подготовке московского общественного транспорта к зимнему периоду эксплуатации, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно с приходом осени Московский транспорт начинает масштабную подготовку инфраструктуры холодам. Сергей Собянин поручил обеспечивать комфортные поездки. Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей", – сказал он.

Отмечается, что вторые вестибюльные двери будут установлены на всех станциях метро до конца октября. Они будут выполнять функции барьера для холодного воздуха вместе с 1,3 тысячи тепловых завес. Также специалисты переводят на зимний режим работы кондиционеры в 4 тысячах вагонов и уже проверили тепловые сети и системы обогрева лестничных сходов.

"Работа вентиляции в метро уже переведена в осенний режим, также специалисты меняют режим работы кондиционеров в вагонах – температура будет на несколько градусов ниже, поэтому пассажирам в теплой верхней одежде будет комфортно", – добавил Ликсутов.

Также к зимнему периоду готовят около 6 тысяч автобусов и 1 тысячи электробусов. Специалисты проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей. Кроме того, состояние уплотнителей дверей, окон и систем обогрева лобовых стекол проверяют в поездах Центрального транспортного узла.

"Специалисты компаний-перевозчиков (Центральной пригородной пассажирской компании, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и ООО "Аэроэкспресс") переводят вентиляцию на зимний режим, тестируют систему отопления и водоснабжения, готовят всю необходимую технику. Сотрудники пройдут специальные инструктажи для работы в сложных погодных условиях. Всего к зиме готовят более 320 поездов", – говорится в сообщении.

Ранее Ликсутов сообщил, что в Москве заработала единая служба управления наземным транспортом. Диспетчеры отслеживают работу почти 1,4 тысячи маршрутов, которые проходят как по городу, так и за его пределы, в Московскую область.

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