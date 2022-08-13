Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве запущена единая служба управления наземным транспортом, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы находимся в центре управления движением наземного городского транспорта, который контролирует работу почти 1,4 тысячи маршрутов. Это все маршруты внутри города и те маршруты, которые проходят из Московской области в Москву и обратно. Центр работает круглосуточно, сейчас в смене работает 65 человек, хотя сейчас выходной день и объем движения уменьшен", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Основной целью центра Ликсутов назвал полное соблюдение городским наземным транспортом графика движения. По его словам, диспетчеры службы видят в постоянном режиме свыше 10 тысяч единиц транспорта.

Заммэра отметил, что процесс управления наземным транспортом Москвы будет автоматизироваться, в том числе с помощью применения технологий искусственного интеллекта.

"Для многих людей наземный городской транспорт – это единственная возможность доехать до места учебы, работы и решить свои ежедневные дела. Поэтому наземному транспорту уделяется не меньше внимания, чем метрополитену. У нас более чем на 90% выполняется расписания движения наземного транспорта", – подчеркнул он.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что развитие рельсового каркаса Москвы улучшит транспортную доступность для ее жителей. По предварительным данным, к 2027 году рядом со станциями будут жить более 90% москвичей.

По словам Ликсутова, у столицы есть необходимые кадры, ресурсы и опыт для того, чтобы запустить еще 40–50 станций метро и его новые наземные линии. В следующем году ожидается запуск БКЛ с 31 станцией. Это позволит разгрузить другие линии метро на 25%.

