Ликсутов рассказал о планах развития рельсового каркаса Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Развитие рельсового каркаса Москвы улучшит транспортную доступность для ее жителей. По предварительным данным, к 2027 году рядом со станциями будут жить более 90% москвичей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Программу развития рельсового каркаса столицы представили на Московском урбанистическом форуме. Направление является одним из приоритетных в столице и ближайшем Подмосковье, сообщил заммэра.

"Посетители "Урбанфорума" смогут увидеть, как изменится московский транспорт к 2027 году после полного запуска мегапроектов БКЛ и МЦД. Рельсовый каркас Московского региона будет включать порядка 500 станций метро и диаметров. Это в 3 раза больше, чем в 2010 году", – сообщил Ликсутов.

После внедрения программы пассажиров обеспечат дополнительными местами в общественном транспорте. Это станет возможным благодаря запуску новых кольцевых и сквозных транспортных артерий.

По словам Ликсутова, у столицы есть необходимые кадры, ресурсы и опыт для того, чтобы запустить еще 40–50 станций метро и его новые наземные линии. В следующем году ожидается запуск БКЛ с 31 станцией. Это позволит разгрузить другие линии метро на 25%.

После запуска МЦД-3 и 4 пассажиры смогут строить альтернативные маршруты через центр. Сейчас первые два диаметра перевозят в среднем более 600 тысяч человек в сутки. Следующие два, заявил Ликсутов, смогут перевозить более 1 миллиона пассажиров в течение 24 часов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции МЦД-2. Работы по модернизации участка завершили. Теперь на центральном участке – от Площади трех вокзалов до Курской – нет реверсивного движения. Интервал поездов в часы пик вновь сократился до шести минут.