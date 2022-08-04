Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская – Курская МЦД

Самый сложный этап реконструкции участка МЦД-2 завершен. Теперь на центральном участке от Площади трех вокзалов до Курской нет реверсивного движения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поезда, которые недавно в часы пик ходили с интервалом почти в 20 минут, теперь будут ездить намного чаще – каждые шесть минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.