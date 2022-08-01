Стало известно, когда откроется новое колесо обозрения на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Открытие нового колеса обозрения на ВДНХ планируется до конца летнего сезона, который в московских парках длится с мая по сентябрь включительно. Об этом "Мосленте" сообщили в пресс-службе аттракциона.
Некоторые СМИ ранее писали, что "Солнце Москвы" начнет свою работу в День города, однако эту информацию не подтвердили.
Сейчас ведутся подготовительные работы перед пуском "Солнца Москвы". 140-метровое колесо уже смонтировано и находится на финальном этапе своей реализации. Специалисты приступают к тестированию всех его систем и пусконаладочным работам.
Затем пройдет отработка всевозможных нештатных ситуаций, обучение персонала, получение необходимых документов и ввод в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что на сайте колеса обозрения "Солнце Москвы", которое откроется у Южного входа ВДНХ, можно оставить заявку на покупку билета. Посещение колеса организуют по сеансам. Цены начинаются от 550 рублей.
Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Предусмотрено несколько категорий билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до трех лет смогут пройти бесплатно. Также посетители смогут выбрать кабину с прозрачным полом и воспользоваться дополнительными сервисами, включая опцию "Индивидуальная аренда кабины".
Самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть в 2022 году. Вместе с колесом на прилегающей к ВДНХ территории откроется и многофункциональный комплекс. Руководитель компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Денис Тетерин рассказал, что основная цель организации заключается в создании многофункционального пространства для удовлетворения потребностей посетителей.
"Солнце Москвы" будет работать круглый год. Для комфорта посетителей кабинки оборудуют системой охлаждения и обогрева воздуха. Также в кабинках будут предусмотрены освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.
Посадка на колесо обозрения будет осуществляться с посадочного пункта, который будет связан с комплексом крытым эскалаторным переходом. Один оборот колеса займет 18 минут 40 секунд. Одновременно на "Солнце Москвы" смогут прокатиться до 450 человек.
"Москва сегодня": на ВДНХ строится самое высокое колесо обозрения в Европе
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