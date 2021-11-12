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15:32

Колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть в начале 2022 года

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Самые высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть в начале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Вместе с колесом на прилегающей к ВДНХ территории откроется и многофункциональный комплекс.

"Уникальный по формату и архитектуре комплекс завершает выбор арендаторов для создания торгово-развлекательных, образовательных и гастропроектов, которые станут частью новой рекреационной инфраструктуры в исторической части Москвы", – говорится в сообщении.

Руководитель компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Денис Тетерин рассказал, что основная цель организации заключается в создании многофункционального пространства для удовлетворения потребностей посетителей.

"При этом акцент мы делаем на расширении и наполнении различными форматами зон общего пользования, питания и развлечений", – подчеркнул он.

"Солнце Москвы" будет работать круглый год. Для комфорта посетителей кабинки оборудуют системой охлаждения и обогрева воздуха. Также в кабинках будут предусмотрены освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.

Посадка на колесо обозрения будет осуществляться с посадочного пункта, который будет связан с комплексом крытым эскалаторным переходом.

Один оборот колеса займет 18 минут 40 секунд. Одновременно на "Солнце Москвы" смогут прокатиться до 450 человек.

"Москва сегодня": на ВДНХ строится самое высокое колесо обозрения в Европе

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