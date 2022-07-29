Бочкарев: реконструкция станции Переделкино будущего МЦД-4 завершится до конца года

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До конца года в столице планируется завершить реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день объект готов на 67%. В частности, завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта: входных вестибюлей и подземного распределительного зала.

При этом пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы. Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий. Там организуют подъездные пути, пешеходные дорожки, а также газоны и зеленые зоны.

МЦД-4 образуют за счет соединения двух направлений железной дороги – Киевского и Горьковского. Открытие четвертого маршрута Московских центральных диаметров улучшит транспортное обслуживание 23 районов города с населением более 2,5 миллиона человек.

Ожидается, что Москва станет ближе для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневно достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

