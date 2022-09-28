Лимитированная "Тройка" будет выпущена к столетию российского джаза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тематическая карта "Тройка" будет выпущена к столетию российского джаза. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
"Совместно с департаментом транспорта Москвы мы выпускаем брендированную карту "Тройка", посвященную 100-летию джаза, ее можно будет приобрести на станциях метро Кольцевой линии", – приводит его слова Агентство "Москва".
Христюк отметил, что на стене здания рядом с кинотеатром "Иллюзион" появится большой мурал с изображением российских представителей джаза.
Свой 100-летний юбилей российский джаз отметит 1 октября.
Ранее жителям столицы предложили принять участие в выборе дизайна для серии лимитированных карт "Тройка". Москвичи смогут выдвинуть собственные идеи оформления проездных билетов.
До этого стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.
Лимитированную транспортную карту выпустили к 200-летию писателя Федора Достоевского
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