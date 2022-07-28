Владельцы "Тройки" получат подарки от мобильного приложения "Город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

28 июля пользователи карты "Тройка" получат бесплатные купоны на доставку продуктов, а также подписку в онлайн-кинотеатрах. Такая возможность появится у пользователей мобильного приложения "Город".

Купоны открывают доступ к эксклюзивным предложениям. Среди них есть доставка продуктов из магазинов и пиццы, подписка на онлайн-кинотеатры, грузоперевозки и многое другое.

Для получения купона пользователю нужно зайти в раздел "Подарок" в мобильном приложении и выбрать понравившийся вариант. Также в свой день рождения "Город" разыграет карты "Тройка" с эксклюзивным дизайном.

Мобильное приложение "Город" – официальная программа лояльности на базе "Тройки", в которой участвуют уже более двух миллионов человек. Чтобы начать ей пользоваться, необходимо установить приложение на свой телефон, зарегистрироваться и привязать к аккаунту транспортную карту.