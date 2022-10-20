В Москве промыли памятник инженеру Шухову на Тургеневской площади

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства промыли памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С помощью щеток специалисты нанесли на бронзовый постамент и скульптуру моющее средство, образовавшуюся пену смыли водой под давлением. В работах задействовали автовышку", – говорится в сообщении.



В комплексе напомнили, что бронзовый памятник ученому, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, установили в 2008 году. Постамент украшен рельефным изображением радиобашни на Шаболовке, ГУМа, Киевского вокзала и других объектов, созданных по проектам Шухова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Он уточнил, что цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

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