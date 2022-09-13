На Пресне сохранили 5 тыс уникальных плит из белого чугуна конца XIX века

Фото: телеграм-канал "STROI.MOS.RU"

В Москомархитектуре рассказали о ходе строительства городского квартала Republic, который возводится на территории бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги в центре столицы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, здания цехов сохранились до нынешнего времени. При строительстве использовался "кирпичный" стиль с применением карнизов.

"Специалисты по реставрации восстановят и сохранят эти уникальные фасады, а также значимые детали интерьеров, среди которых – гексагональные плиты из белого чугуна", – уточнил специалист.

В данный момент экспертам удалось вручную очистить от бетона 5 тысяч таких плит. Они были найдены при демонтаже старого пола в здании локомотивного цеха.

Руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов рассказал, что повторное применение подобных плит является затратным и трудоемким процессом, однако специалистам удалось подобрать специальный защитный состав от ржавчины. Благодаря этому плитка останется на полу современного дизайн-пространства нового городского квартала.

В начале августа 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских, расположенного в Большом Козловском переулке. Градоначальник рассказал о проведенной реставрации фасадов памятника, восстановлении лепнины и кованых ворот.