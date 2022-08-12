Площадь отреставрированных павильонов ВДНХ составила более 55 тысяч кв м

Фото: пресс-служба ВДНХ

Площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ в столице превысила 55 тыс. квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Несколько месяцев назад закончились работы в павильонах "Геология", "Микробиологическая промышленность" и "Физика" – теперь это музейные пространства. В ближайшее время откроется экспозиция Третьяковской галереи в павильоне "Центральный". Общая площадь отреставрированных исторических объектов уже превышает 55 тысяч квадратных метров. Специалисты проводят и комплексное благоустройство территории", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что после реставрации первым открылся павильон № 84 "Дом культуры" в 2017 году. Позже были обновлены интерьеры павильона № 62 "Охрана природы", павильон № 58 "Земледелие", павильон "Космос" и другие объекты.

Кроме того, в рамках работ на Центральной аллее был отреставрирован комплекс из 14 фонтанов.

Всего 49 объектов культурного наследия располагается на территории ВДНХ. Программа восстановления выставки была начата в 2014 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты за последние 11 лет восстановили в столице порядка двух тысяч объектов культурного наследия. В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.

