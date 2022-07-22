В Москве началась реставрация монумента "Покорителям космоса"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве специалисты приступили к реставрации монумента "Покорителям космоса", который расположен около станции метро "ВДНХ" на аллее Героев Космоса, рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Благодаря тому, что его высота превышает 100 метров, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок. Большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что работы ведутся под контролем специалистов департамента по заказу города, их планируют завершить до конца следующего года.

В материале говорится, что стела сильно загрязнена, поэтому сначала очистят ее поверхности. Для проведения этих работ промышленные альпинисты поднимутся по специальной лестнице, которая есть в монументе.

Затем начнется реставрация гранитных плит облицовки и титановых пластин, восстановление гидроизоляции, устранение сколов, заделка трещин и швов, воссоздание утраченного авторского слоя патины.

Отдельное внимание уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики. Для того, чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую из них достанут, уберут мусор, заделают края и вернут на место.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты за последние 11 лет восстановили в столице порядка двух тысяч объектов культурного наследия. В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.

