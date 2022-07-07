В Москве отреставрируют дом Юшкова

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
В Москве началась реставрация знаменитого дома Юшкова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что здание на Мясницкой улице имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время там располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
"Здание построили в конце XVIII века. Последнюю реставрацию проводили 30 лет назад. Сейчас специалистам предстоит выполнить большой объем работ. Чтобы восстановить элементы декора, они изучили архивные документы и фотографии", – подчеркнула Сергунина.
В доме отреставрируют балюстраду, двери и окна, кровлю, систему водостока, кирпичную кладку и покрытие стен. Специалисты расчистят колонны, мощение лоджии-полуротонды, цоколь, подоконные доски и венчающий карниз. Работы планируют завершить в 2024 году.
В знаменитом здании находятся лестницы конца XVIII века, мраморный камин XIX века, колонны и лепной декор.
Ранее сообщалось, что на Красной площади закончили реставрационные работы барельефов монумента Минину и Пожарскому, в настоящее время идет подготовка к их установке. На переднем барельефе скульптор Иван Мартос создал жителей Нижнего Новгорода, дающих пожертвования на формирование ополчения. Также ученик скульптора изобразил самого Мартоса с сыновьями, один из которых участвовал в войне 1812 года.
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