В Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея Скрябина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея А. Н. Скрябина, расположенного по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале поясняется, что специалисты выявили особенности планировки и конструкций дома, композиционное решение здания, вид его фасадов и отметили архитектурно-художественное значение интерьеров особняка.

Также эксперты включили в предмет охраны капитальные стены, перегородки, перекрытия, лестницу и убранство комнат. В предмет охраны вошла мемориальная доска на фасаде здания.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве специалисты за последние 11 лет восстановили порядка двух тысяч объектов культурного наследия. В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.

Реставрация последнего завершилась два года назад. Ей занимался частный инвестор. Теперь же расширен предмет охраны здания. В него вошло в том числе металлическое ограждение террас.

До этого сообщалось о завершении основного этапа реставрации памятника Минину и Пожарскому. 13 июля его вернули на постамент на Красной площади. Теперь же специалисты займутся восстановлением гранитного постамента, укреплением фундамента и благоустройством прилегающей территории.

