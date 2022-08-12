Девять часовен и мавзолеев Введенского кладбища признаны памятниками архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В реестр объектов культурного наследия включено девять построек, относящихся к XIX – началу XX века. Это ансамбль часовен и мавзолеев Введенского кладбища. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, эти часовни и мавзолеи отличаются редкими для московского некрополя архитектурными и художественными решениями. В создании часовен принимали участие известные архитекторы своего времени: Быковский, Кекушев, Амлонг.

Он добавил, что все эти памятники приведут в порядок реставраторы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 11 лет специалисты восстановили в Москве около двух тысяч объектов культурного наследия. По его словам, в настоящее время ведутся работы на 500 памятников архитектуры.

В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.