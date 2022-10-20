В Москве стали чаще подметать дороги из-за опавшей листвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы вдвое увеличили частоту подметания дорог из-за мокрой опавшей листвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети увеличено с двух до четырех раз в день. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что мокрые листья опасны для движения, как и лед, поскольку снижают сцепление колес с дорогой. Кроме того, они забивают ливневки, что может привести к подтоплениям отдельных участков дорог.

Отмечается, что в уборке улиц задействовано максимальное количество спецтехники

Ранее заммэра Петр Бирюков заявил, что комплекс городского хозяйства Москвы готов к любым погодным условиям. Он также отметил, что в городе уже работают свыше 500 тысяч работников коммунальных служб.



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