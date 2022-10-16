Комплекс городского хозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комплекс городского хозяйства столицы готов к любым погодным условиям. Об этом Москве 24 сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Вы же видите, какие погодные условия сейчас не только в Москве, но и в целом в стране, в Европе. Климат меняется, достаточно большое количество обильных дождей, то их нет, поэтому ко всем природным катаклизмам мы своей системой готовы", – заявил он.

По словам Бирюкова, в городе уже работает свыше 500 тысяч работников коммунальных служб, среди них есть как жители столицы, так и иностранные граждане.

Ранее сообщалось, что уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. По словам Бирюкова, решение обусловлено сокращением светового дня в преддверии смены сезонов.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, с 2011 года в столице увеличилось количество осветительных приборов почти в 2 раза.



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