Московские дороги помоют шампунем перед зимой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 8 октября, городские службы Москвы помоют дороги и тротуары шампунем, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, комплексные бригады вручную выполнят работы по промыву в недоступных местах для техники.

В ведомстве также отметили безопасность моющего средства, уточнив, что после промывки с шампунем будет проведена мойка водой.

Ранее сообщалось, что специалисты промыли Каскадный фонтан "Купальщица" в Нескучном саду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы. На промывку фонтана потребовалось почти шесть часов.



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