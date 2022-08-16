В столице промыли фонтаны в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты ГБУ "Гормост" очистили скульптуры, колоннаду, парапеты и чаши фонтанов в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что объекты чистили с помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления. На время работ воду из чаш полностью слили.

"На промывку всех фонтанов потребовалось три часа. Задействовали бригаду из трех человек и поливомоечную технику", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты промыли Каскадный фонтан "Купальщица" в Нескучном саду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы. На промывку фонтана потребовалось почти шесть часов.

