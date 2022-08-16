Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в столице ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства начали промывку инженерных сооружений в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений, в общей сложности промоем около двух тысяч объектов: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасим, все мероприятия завершим до конца августа", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что чистку памятников и фонтанов проводят вручную. Для очистки используют специальные моющие средства. Бирюков добавил, что в работах задействованы около 500 специалистов и 200 единиц техники.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

Так, 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.

В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.