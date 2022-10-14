Освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Решение обусловлено сокращением светового дня в преддверии смены сезонов.

"Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже", – сообщил Бирюков.

Заммэра обратил внимание, что несколько лет назад для сотрудников центра управления сетями АО "ОЭК" был составлен график включения и выключения освещения и подсветки. Диспетчеры понимают, когда нужно включать освещение после соответствующего сигнала.

"Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение заработает раньше", – объяснил Бирюков.

В 23:00 в Москве перестают подсвечиваться жилые здания, в 00:00 – административные, в 01:00 – вестибюли станций Московского метрополитена, а в 03:00 – мосты центральной части города.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, с 2011 года в столице увеличилось количество осветительных приборов почти в 2 раза.

Ранее в Москве в рамках подготовки к зимнему сезону законсервировали фонтаны "Золотой колос", "Дружба народов" на ВДНХ, "Наталья и Александр" у Никитских ворот и другие. Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

Также 8 октября специалисты в последний раз перед наступлением зимы промыли городские дороги с шампунем. Комплексные бригады вручную выполнили работы по промыву в недоступных местах для техники.



Консервация фонтана "Золотой колос" началась на ВДНХ

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