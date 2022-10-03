На ВДНХ началась консервация фонтана "Дружба народов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальные службы Москвы начали процесс консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Приступили к консервации на зиму фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Сегодня провели комплексную промывку <...> Сезон фонтанов в Москве завершился 1 октября, а новый по традиции начнется в конце апреля", – говорится в сообщении.

К настоящему времени специалисты с помощью мягких кистей и лимонной кислоты очистили позолоченные фигуры, с помощью специального средства помыли чашу фонтана и гранитный парапет, а затем промыли все элементы водой. Далее планируется укрыть части фонтана деревянными коробами.

Ближе к следующему сезону будет проверена работоспособность технических элементов фонтана.

Ранее в Москве начались работы по подготовке к зиме цветников. В конце их задекорируют цветной древесной щепой. Она будет украшать цветники до наступления весны.



В Москве завершился сезон фонтанов

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