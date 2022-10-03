Москвичам пообещали температуру выше нормы в октябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что погода в октябре в столице будет немного теплее нормы.

"У нас сентябрь получился в этом году на 2,1 градуса холоднее нормы. И осадков выпало 121%. В начале октября мы за два дня на 3–4 градуса выше идем. Осадков, в принципе, пока нормально. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет в пределах нормы, немного чуть теплее", – говорит эксперт.

По словам синоптика, на этой неделе до четверга, 6 октября, в столице сохранится влияние циклона. Погода будет пасмурной, местами возможен дождь. В эти дни воздух прогреется до 10...12 градусов в дневные часы, ночью температура составит 7...9 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 7, 8 и 9 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем в пятницу прогнозируется 11...16 градусов. В субботу и воскресенье будет 12...17 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 4...9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз о погоде в РФ будущей зимой. По его словам, в предстоящем зимнем сезоне температура ожидается в пределах средних многолетних значений.

Синоптик напомнил, что на фоне глобального потепления в последние два года российские зимы были значительно мягче, чем им положено. Кроме того, специалисты фиксировали аномально теплые периоды. Поэтому не исключено, что россияне могут отнестись к нормальной погоде как прохладной, считает Вильфанд .



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