Климатолог предупредил россиян об осенних ураганах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин предупредил россиян об осенних ураганах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, глобальное потепление стало причиной и частых весенних ураганов в России.

"Весенние ураганы стали в средней полосе России практически климатической нормой. Как майские праздники – в Москве обязательно повалит какой-нибудь рекламный транспарант, кому-то машину поломает, даже человеческие жертвы были. И, возможно, появятся и регулярные осенние ураганы, тоже связанные с перестройкой атмосферных течений", – рассказал Родин.

Он подчеркнул, что на всей планете наблюдается эффект, который специалисты называют "длинные хвосты". По его словам, эффект состоит в увеличении вероятности маловероятных событий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой температура воздуха в России ожидается на уровне средних значений. По словам синоптика, зимы в России последние два года из-за глобального потепления были значительно мягче, также отмечались аномально теплые периоды.

В связи с этим Вильфанд допустил, что жители страны воспримут нормальную погоду как прохладную.



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