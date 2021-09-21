Ученый предупредил о возможном наступлении ледникового периода в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Из-за смены течений в Атлантическом океане в ряде регионов России может наступить резкое похолодание, что приведет к новому ледниковому периоду. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
По его словам, сегодня наблюдаются два тренда: глобальное потепление и ослабление теплого атлантического течения Гольфстрим.
"Если произойдет перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и в европейской части России случится резкое похолодание, на 10–20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода", – объяснил он.
Климатолог подчеркнул, что последний ледниковый период, который закончился 11 тысяч лет назад и продлился почти тысячу лет, произошел именно из-за ослабления Гольфстрима.
Также ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко подтвердил, что человечество ожидает новый ледниковый период, начало которого было сдвинуто из-за глобального потепления.
В марте 2021 года стало известно, что средняя скорость Гольфстрима снизилась на 15% за последние полвека. Это наименьший показатель скорости движения течения за тысячу лет. Ученые полагают, что это может быть связано с деятельностью человека.
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