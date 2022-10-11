На ВДНХ приступили к консервации фонтана "Золотой колос"

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На территории ВДНХ в Москве специалисты городских служб приступили к консервации на зиму фонтана "Золотой колос". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе консервации на зиму объекта специалистами ГБУ "Гормост" промываются его нижняя часть, а также декоративные элементы и постамент. Процедура проводится с применением аппарата высокого давления.

Промывка мозаик "Золотого колоса" осуществляется вручную. Верхняя часть фонтана очищается промышленными альпинистами.

Объекты освещения "Золотого колоса" на зимний период накрываются деревянными коробами.

Отмечается, что фонтан "Золотой колос" является объектом культурного наследия. В 2018 году фонтан отреставрировали, и он заработал после 30 летнего перерыва.

Сезон работы столичных фонтанов завершился в столице 1 октября. Работы по их консервации на зиму продлятся до конца месяца, сообщили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого на ВДНХ провели консервацию на зиму фонтана "Дружба народов". В рамках подготовки фонтана к холодам специалисты с помощью мягких кистей и лимонной кислоты очистили позолоченные фигуры. С помощью специального средства промыли чашу фонтана и гранитный парапет, а другие элементы объекта – водой.



Специалисты подготовили фонтан "Дружба народов" к зиме

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