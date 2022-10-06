В Москве приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды у Никитских ворот

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

На первом этапе специалисты ГБУ "Гормост" промоют колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы мягкими щетками нанесут моющее средство, после его смоют водой под давлением. Полную промывку сооружения выполняют за день.

Затем специалисты продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы, накроют чаши специальными металлическими пластинами для защиты от снега и грязи.

Фонтан-ротонду установили в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Располагается он в сквере у Никитских ворот рядом с храмом "Большое Вознесение", где обвенчались поэт и его избранница.

Сезон работы столичных фонтанов завершился в столице 1 октября. Специалисты приступили к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца месяца.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями. На всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключают последовательно.



Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. Это зависит от размера сооружения. Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.



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