В Москве приступили к работам по консервации фонтанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сезон работы столичных фонтанов завершился в столице 1 октября, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.
Специалисты ведомства приступили к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки.
Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями. На всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключают последовательно.
Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток. Это зависит от размера сооружения. Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
Ранее Бирюкова сообщил, что в Москве специалисты организовали мероприятия для подготовки цветников к зимнему периоду. По его словам, после финальной части мероприятий специалисты задекорируют цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их на протяжении всей зимы. Кроме того, в Москве появятся тематические клумбы на главных городских магистралях. Их украсят национальными узорами и сказочными образами.
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