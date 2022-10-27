Московские памятники промыли в рамках подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства провели последнюю промывку московских памятников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего в городе промыли свыше 1,1 тысячи различных монументов. Такие мероприятия проводятся только при температуре выше нуля. Бирюков отметил, что каждый памятник очищают по специальной технологии – все зависит от материала, из которого он сделан, и общего состояния.

Монументы в столице моют с апреля по октябрь. Все применяемые для этого средства безопасны для окружающей среды и в то же время бережно воздействует на поверхности памятников.

Перед тем как приступить к промывке, рабочие проверяют, нет ли на объекте повреждений или ржавчины. Затем памятник промывают водой, после наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. Затем памятник насухо вытирают.

Ранее специалисты городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. Они привели в порядок клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить морозостойкость, обработали от болезней и вредителей.

Бирюков также сообщил, что в преддверии зимы специалисты приступили к высадке тюльпанов на столичные цветники. Он уточнил, что цветы украсят улицы, площади, набережные, парки, скверы и общественные пространства Москвы.

В столице также завершились работы по консервации фонтанов. Как отмечал Бирюков, в течение зимы специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Так, будет проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки.



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