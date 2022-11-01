Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 9 ноября

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Росавиация продлила действие режима ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ до 9 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Временно не принимают пассажиров воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиаперевозчикам на время приостановки работы данных аэропортов страны посоветовали использовать авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 3 ноября.

До этого также сообщалось, что Россия и Белоруссия могут снять ограничения по максимальному количеству рейсов между государствами. Данную инициативу было предложено обсудить на площадке "Транспортной недели", которая пройдет с 14 по 19 ноября.



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