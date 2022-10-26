РФ и Белоруссия могут снять ограничение по количеству рейсов между странами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия и Белоруссия могут снять ограничения по максимальному количеству рейсов между странами. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации.

Исполняющий обязанности директора департамента госполитики в области гражданской авиации Дмитрий Степанко предложил снять ограничения на полеты между Москвой и Минском или продлить существующие условия до конца зимнего сезона 2023 года.

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в ответном письме указал на целесообразность придерживаться достигнутых договоренностей. При этом он предложил обсудить вопрос по снятию ограничений на площадке "Транспортной недели", которая пройдет с 14 по 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск подписали договор об общих принципах косвенного налогообложения. Свои подписи поставили министр финансов РФ Антон Силуанов и его белорусский коллега Юрий Селиверстов.

Ожидается, что договор поспособствует развитию единых таможенной и налоговой систем Союзного государства России и Белоруссии.



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