Россия и Белоруссия подписали договор о принципах косвенного налогообложения

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Россия и Белоруссия по результатам переговоров в Москве подписали договор об общих принципах косвенного налогообложения. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что документ вводит обязательство сторон по передаче налоговой информации в единую информационную систему и фиксирует минимальные налоговые ставки. В частности, договор определяет минимальные акцизные ставки для оговоренного перечня товаров, а также вводит единый для сторон перечень операций, по которым НДС не уплачивается или уплачивается по льготной ставке.

Документ подписан министром финансов РФ Антоном Силуановым и его белорусским коллегой Юрием Селиверстовым. Ожидается, что договор поспособствует развитию единых таможенной и налоговой систем Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени могут представить договор о рынке электроэнергии Союзного государства. К настоящему моменту документ согласован министерствами двух стран и проходит внутригосударственные процедуры.



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