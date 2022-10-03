Экономист прокомментировал призыв спикера Рады отключить от SWIFT все банки России

Фото: depositphotos/timbrk
Кандидат экономических наук Михаил Беляев отреагировал на призыв Верховной рады отключить все банки России и Белоруссии от системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом пишет RT.
Ранее председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств – членов ЕС заявил о необходимости отключить от SWIFT российские и белорусские банки.
"SWIFT – это не система расчетов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. <...> Помимо SWIFT, использовать можно и любую другую систему, которую два банка, имеющие отношения между собой, сочтут возможным", – сказал Беляев.
По его словам, чтобы провести платеж из одного банка в другой, необходимо использовать систему "корреспондентских отношений". Через SWIFT кредитные организации уведомляют о совершенной операции. Как отметил Беляев, это может быть любое сообщение: по факсу или телефону.
Кроме того, он напомнил, что РФ давно подготовила свой аналог.
"Это так называемая "Система передачи финансовых сообщений", которая действует уже несколько лет под эгидой Центрального банка", – добавил он.
В июле помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия сможет обойтись без системы SWIFT. По его словам, российские власти предприняли все усилия в направлении более комфортной внешнеэкономической деятельности.
В частности, он отметил, что мир использует в расчетах доллары и евро из-за удобства, так поступают в том числе Россия и Китай, однако в последнем случае есть все предпосылки для роста оборотов в юанях и рублях.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: