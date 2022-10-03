Экономист прокомментировал призыв спикера Рады отключить от SWIFT все банки России

Фото: depositphotos/timbrk

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отреагировал на призыв Верховной рады отключить все банки России и Белоруссии от системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом пишет RT.

Ранее председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств – членов ЕС заявил о необходимости отключить от SWIFT российские и белорусские банки.

"SWIFT – это не система расчетов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. <...> Помимо SWIFT, использовать можно и любую другую систему, которую два банка, имеющие отношения между собой, сочтут возможным", – сказал Беляев.

По его словам, чтобы провести платеж из одного банка в другой, необходимо использовать систему "корреспондентских отношений". Через SWIFT кредитные организации уведомляют о совершенной операции. Как отметил Беляев, это может быть любое сообщение: по факсу или телефону.

Кроме того, он напомнил, что РФ давно подготовила свой аналог.

"Это так называемая "Система передачи финансовых сообщений", которая действует уже несколько лет под эгидой Центрального банка", – добавил он.

В июле помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия сможет обойтись без системы SWIFT. По его словам, российские власти предприняли все усилия в направлении более комфортной внешнеэкономической деятельности.

В частности, он отметил, что мир использует в расчетах доллары и евро из-за удобства, так поступают в том числе Россия и Китай, однако в последнем случае есть все предпосылки для роста оборотов в юанях и рублях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!